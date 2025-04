March Madness 2025: Sieger, Turnierbaum, Spielplan, Termine, Übertragung und Livestream

Das March-Madness-Turnier 2025 ist beendet. ran zeigt einen Überblick zu den wichtigsten Informationen über das College-Basketball-Turnier.

Im März und April messen sich alljährlich die besten College-Basketball-Teams Nordamerikas beim March Madness. Los geht es mit dem Selection Sunday, der in diesem Jahr für den 16. März festgelegt war.

In den darauffolgenden drei Wochen kämpften dann jeweils 68 College-Teams verteilt über die gesamten USA um den Final-Einzug bei den Männern und Frauen.

Den Abschluss bildete das NCAA Championship Game der Männer. Dieses fand am 7. April im Alamodome in San Antonio statt. Das Finale der Frauen in der Amalie Arena von Tampa gingeinen Tage früher über die Bühne.

Die Florida Gators haben eine fast 20-jährige Durststrecke beendet und nach dramatischen Schlusssekunden ihren dritten Titel im US-College-Basketball geholt. Das Team aus Gainesville setzte sich im Finale des Final Four in San Antonio vor 66.602 Zuschauern mit 65:63 gegen die Houston Cougars durch, die durch die bittere Niederlage weiter auf die erste Meisterschaft warten müssen.

Beim Abschluss der March Madness ging es eng zu. In den letzten achteinhalb Minuten führte keine Mannschaft mit mehr als drei Punkten, Houston hatte vor Ablauf der Uhr den Ball. Doch Emanuel Sharp leistete sich einen Aussetzer, nahm den Dreier zum möglichen Sieg nicht und verlor den Ball zwei Sekunden vor Schluss - Florida triumphierte. Die Gators hatten den Titel der National Collegiate Athletic Association (NCAA) zuvor 2006 und 2007 geholt.