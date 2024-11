Mumbru stellt klar: Schröder bleibt Kapitän

Für Weltmeister Dennis Schröder ändert sich nach dem Wechsel auf der Bundestrainerposition nichts an seiner Rolle in der Basketball-Nationalmannschaft. "Er wird der Anführer dieser Mannschaft bleiben und auch das Kapitänsamt behalten", stellte der neue Nationalcoach Alex Mumbru wenige Tage vor seinem Debüt im Interview mit basketball-world.news klar.

In gemeinsamen Gesprächen mit dem NBA-Profi von den Brooklyn Nets habe er "gemerkt, dass er meine Vorstellung von Basketball versteht, und ich glaube, dass auch ich verstanden habe, wie er tickt und wie er die Sachen sieht", so Mumbru, der die Nachfolge von Weltmeistertrainer Gordon Herbert angetreten hat.

Mit dem Kanadier hat der Spanier ebenfalls gesprochen, "vor allem über die Charaktere in der Mannschaft", sagte Mumbru, "wie sie auf und auch neben dem Feld ticken". Das Ziel für die EM 2025 sei klar: "Wir wollen dieses Turnier gewinnen, dieser Anspruch wird von uns erwartet. Die Mannschaft hat in den vergangenen drei Jahren überragend gespielt und wurde mit zwei Medaillen belohnt."

Das Nationalteam trifft in der EM-Qualifikation am Freitag (Stockholm) und am Montag (Heidelberg/beide kostenfrei bei MagentaSport) auf Schweden.