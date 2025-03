Nach Trainerwechsel: Ludwigsburg stoppt Talfahrt

Nach dem Trainerwechsel haben die MHP Riesen Ludwigsburg den Negativtrend in der Basketball Bundesliga (BBL) gestoppt. Beim Debüt des bisherigen Assistenzcoaches Lars Masell, der am Mittwoch John Patrick abgelöst hatte, gewannen die Schwaben am Freitagabend dank einer starken zweiten Hälfte bei Rasta Vechta 70:64 (26:46).

Durch den Sieg festigten die Riesen mit einer 12:12-Bilanz Tabellenplatz zehn, dies würde zur Qualifikation für die Play-ins reichen. Vechta (14:11) bleibt Sechster.

Ludwigsburg hatte zuvor wettbewerbsübergreifend fünf Niederlagen nacheinander kassiert, drei in der BBL. Johannes Patrick, Sohn des früheren Trainers, fehlte in Vechta nach einer Ellenbogen-OP. Der 23-Jährige muss nach dem Eingriff auf unbestimmte Zeit pausieren. Die Riesen und John Patrick hatten sich in beidseitigem Einvernehmen auf eine Trennung verständigt.

Bester Werfer bei Vechta, das kurz vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Kapitän Joschka Ferner um ein weiteres Jahr bis 2026 bekannt gegeben hatte, war Brandon Randolph (14 Punkte). Für Ludwigsburg, zwischenzeitlich 21 Punkte hinten und 33 Sekunden vor Schluss erstmals in Führung, kam Joel Scott als bester Werfer auf 16 Punkte.