Nachrichten statt Basketball: ZDF bittet um Entschuldigung

Anzeige

Das ZDF hat die Entscheidung, die Übertragung des olympische Halbfinales der 3x3-Basketballerinnen zu unterbrechen und stattdessen Nachrichten zu senden, als "Fehler" bezeichnet und um Entschuldigung gebeten. "Aufgrund der brisanten weltpolitischen Lage sollte die 19-Uhr-heute-Sendung möglichst zur gewohnten Zeit gesendet werden", teilte ZDF-Sportchef Yorck Polus auf SID-Anfrage mit: "Die Übertragung kurz vor dem Ende des Halbfinal-Spiels der deutschen 3x3-Basketballerinnen gegen Kanada abzubrechen, war aber ein Fehler."

Die Basketballerinnen hatten im Halbfinale Kanada mit 16:15 bezwungen - kurz vor dem Ende aber war das ZDF aus der Übertragung ausgestiegen. Dies brachte dem Sender heftige Kritik in den Sozialen Medien und auch vonseiten des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ein. "Ich bin entsetzt, wie sportfeindlich das ZDF ist. Wenn man in einem Halbfinale steht, in dem es spannend ist und ganz Deutschland zuguckt, und dann in die Werbung schaltet - das kann ich nicht begreifen", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss, der die Öffentlich-Rechtlichen dazu pauschal als "nicht sportfreundlich" bezeichnete.

Polus gab zu, dass das ZDF etwas umsichtiger hätte entscheiden können. "Wir bedauern, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer im Hauptprogramm den letzten Korb zum Sieg und Einzug der deutschen Basketballerinnen ins Finale verpasst haben", sagte er: "Das Endspiel um Gold am späteren Abend haben wir in voller Länge live im TV gezeigt." Dieses gewannen die Deutschen gegen Spanien.