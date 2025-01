Neue Hoffnung für Alba: "Ein verdammt wichtiger Sieg"

Nach dem Befreiungsschlag gegen den großen Rivalen war Israel Gonzalez ergriffen. "Das war eins der emotionalsten Spiele meiner Karriere. Ich bin unglaublich stolz auf mein Team", sagte Alba Berlins Trainer nach dem wichtigen 88:81 (37:47) gegen Bayern München. In der Dauerkrise hat der elfmalige Basketball-Meister neue Hoffnung geschöpft.

"Nach einer schweren Woche so eine Reaktion zu zeigen und trotz aller Probleme so ein Spiel gegen Bayern abzuliefern, ist wirklich großartig", sagte Gonzalez, nachdem sein Team einen 19-Punkte-Rückstand gegen den amtierenden Champion aufgeholt hatte. Zuvor hatte Alba alle vier Pflichtspiele seit Weihnachten verloren. Insgesamt war es erst der zweite Sieg aus den vergangenen elf Partien.

"Das ist ein verdammt wichtiger Sieg. Sowas konnten wir zuletzt wenig feiern. Und dann noch gegen Bayern München", sagte Forward Tim Schneider bei Dyn. In der BBL-Tabelle liegen die Berliner auf Rang 13 und hielten Tuchfühlung zu Play-in-Rang zehn. In der EuroLeague sind die Albatrosse, die in der aktuellen Saison von schweren Verletzungsproblemen geplagt sind, mit nur drei Siegen Letzter und haben nur noch theoretische Chancen auf die K.o.-Runde.

Am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr/MagentaSport) ist Alba bei Fenerbahce Istanbul wieder auf europäischer Bühne gefragt, am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) geht es in der Liga zu den Skyliners nach Frankfurt.