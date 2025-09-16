Nowitzki schwärmt: "Beste Generation, die wir je hatten"

Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki hat die Europameister von Riga geadelt. "Es war vor 20 Jahren undenkbar, dass wir heute sowohl amtierender Weltmeister als auch Europameister sein würden", sagte der NBA-Champion von 2011 im Interview mit der Zeit: "Diese Generation ist die beste, die wir im deutschen Basketball je hatten."

Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder hatte am Sonntag nach der Weltmeisterschaft auch den EM-Titel gewonnen. Im Final-Krimi in der lettischen Hauptstadt setzte sich Deutschland mit 88:82 gegen die Türkei durch, Schröder wurde anschließend zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.

Für Nowitzki ist Schröder "einer der besten europäischen Aufbauspieler aller Zeiten". In 13 Jahren in der besten Liga der Welt spielte der Braunschweiger bereits für zehn verschiedene Teams, in der kommenden Spielzeit steht der 32-Jährige für die Sacramento Kings auf dem Parkett. "In einem Verein hier in den USA anzukommen und dauerhaft zu bleiben, hat nicht nur mit Qualität zu tun, sondern auch mit Timing", sagte Nowitzki.

Sein möglicher Einfluss auf die Generation, die nun Titel holt, ehrt Nowitzki. "Sollte es so sein finde ich es schön, dass ich die damalige Jugend motivieren konnte und daraus so gute Nationalmannschaftsspieler wurden", sagte Nowitzki, der mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) 2002 WM-Bronze und drei Jahre später EM-Silber geholt hatte, aber nie einen Titel gewann.