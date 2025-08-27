Nowitzki und Mavericks eröffnen Basketballplatz in Würzburg

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki darf seiner Heimatstadt Würzburg zum 20-jährigen Jubiläum seiner Dirk-Nowitzki-Stiftung ein besonderes Geschenk der Dallas Mavericks präsentieren. Nowitzki, der 21 Jahre in Dallas verbrachte und 2011 als erster Deutscher den Titel der besten Liga der Welt holte, und Mavs-CEO Rick Welts eröffnen am 1. Oktober einen "komplett erneuerten Basketballplatz" in der unterfränkischen Großstadt.

Er sei den Mavericks dafür "sehr dankbar", wird Nowitzki in der gemeinsamen Mitteilung zitiert. Bei der Einweihungszeremonie wird der 47-Jährige eine Ansprache halten.

Was Nowitzki "für den Basketball in Deutschland und weltweit getan hat, hat einen bedeutenden Einfluss gehabt, und wir sind stolz darauf, dieses Lebenswerk mit ihm feiern zu können", sagte Welts: "Dirk ist nicht nur eine Legende der Mavericks und der NBA, er ist eine internationale Basketball-Legende."

Der Klub aus dem US-Bundesstaat Texas hat in den vergangenen drei Jahren auch bereits im slowenischen Celje (zwei Plätze), der spanischen Hauptstadt Madrid (zwei Plätze) und in Monterrey in Mexiko (ein Platz) neue Courts eröffnet.