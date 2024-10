Nur noch ein Sieg: Fiebich und Sabally träumen vom Titel

Leonie Fiebich und Nyara Sabally stehen vor dem großen Coup in der WNBA: Den deutschen Basketball-Nationalspielerinnen fehlt mit New York Liberty nur noch ein Sieg zum Titel in der nordamerikanischen Profiliga. Die Franchise aus der US-Metropole gewann Spiel drei der Finalserie bei Minnesota Lynx dank eines späten Dreiers von Starspielerin Sabrina Ionescu mit 80:77 (35:43) - und Fiebich und Sabally dürfen träumen.

"Es ist natürlich sehr emotional", sagte Ionescu, nach deren Treffer nur noch eine Sekunde auf der Uhr war: "Ich bin für diesen Moment gemacht. Ich habe einen Wurf verfehlt, der das Spiel hätte entscheiden können, und ich habe einfach eine freie Chance bekommen und darauf vertraut, dass ich ihn machen würde." Auch Fiebich leistete als Starterin einen wertvollen Beitrag mit 13 Punkten und vier Rebounds. Sabally gelangen vier Zähler.

In der Nacht zum Samstag hat New York nun Matchball. Sollte es diesen nicht verwandeln können, kommt es in der Nacht zum Montag in Brooklyn zur entscheidenden Partie. Für Minnesota geht es um den fünften Titel in der WNBA, damit würde das Team zum alleinigen Rekordchampion der Liga aufsteigen. Auf der anderen Seite wartet WNBA-Gründungsmitglied Liberty noch auf den ersten Titel.

In der Vorsaison hatte New York die Finalserie gegen die Las Vegas Aces 1:3 verloren. Einzige deutsche WNBA-Titelgewinnerin ist bislang Marlies Askamp mit den Los Angeles Sparks im Jahr 2002.