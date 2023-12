Obst nimmt Olympia ins Visier: "Wir sind die Gejagten"

Anzeige

Andreas Obst blickt nach der Wahl der deutschen Basketballer zur Mannschaft des Jahres mit Vorfreude auf das Olympia-Jahr. "Ich hoffe, es ist einiges drin. Wir haben jetzt die Zielscheibe auf dem Rücken, wir sind die Gejagten", sagte der Weltmeister von Bayern München nach der feierlichen Ehrung in Baden-Baden.

Das Ziel sei, die Leistung von der WM in diesem Jahr zu bestätigen. "Es wäre schön, eine olympische Medaille mit nach Hause zu nehmen", sagte der 27-Jährige am Sonntagabend.

Obst zieht aus der Tatsache, dass mutmaßlich einige US-amerikanische NBA-Profis in Paris im kommenden Jahr dabei sein werden, viel Motivation. "Es ist immer reizvoller, wenn die ganzen Megastars auftauchen. Für einige ist es wahrscheinlich das letzte Mal, dass man sie auf diesem olympischen Boden sehen wird. Ob es ein Steph Curry oder ein LeBron James ist, das ist der Traum eines jeden Kindes. Gegen die zu spielen und sich ein bisschen rumschubsen zu lassen, ist bestimmt witzig", sagte Obst schmunzelnd.

Deutschlands Basketballer triumphierten bei der 77. Sportlerehrung mit großem Vorsprung vor der Eishockey-Nationalmannschaft sowie den deutschen Hockey-Weltmeistern. Bei den Männern setzte sich Turn-Weltmeister Lukas Dauser durch, bei den Frauen triumphierte Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick.

Die Anreise nach Baden-Baden war für die Basketball-Helden nicht ganz einfach: Weil die Bayern-Spieler um Obst sowie Johannes Thiemann von Alba Berlin noch am Sonntag in der BBL aktiv waren und in der Kurstadt im Schwarzwald starker Nebel herrschte, mussten die Flieger nach Stuttgart ausweichen. Die finale Anreise nach Baden-Baden erfolgte schließlich mit dem Auto - gerade rechtzeitig für die Ehrung im mondänen Benazetsaal.