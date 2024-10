Parade in New York: Fiebich und Sabally feiern WNBA-Titel

Eine große Parade, viel Konfetti und Tausende Fans am Straßenrand: Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben zusammen mit ihren Teamkolleginnen von New York Liberty den Titelgewinn in der WNBA ausgiebig gefeiert. Vier Tage nach dem 67:62-Erfolg im entscheidenden Spiel fünf gegen Minnesota Lynx fuhren die Siegerinnen auf rollenden Podesten durch die Metropole, dazu dröhnte laute Musik aus den Lautsprechern.

Neben den deutschen Spielerinnen und den Liberty-Stars Sabrina Ionescu und Breanna Stewart war noch ein weiterer prominenter Gast im "Big Apple" mit an Bord. Auch Satou Sabally, ältere Schwester von Nyara, wohnte den Feierlichkeiten bei. "Stolz auf meine Deutschen", schrieb die 26-Jährige in einer Instagram-Story.

Mit dem Erfolg am vergangenen Sonntag war das deutsche Duo in die Fußstapfen von Marlies Askamp getreten. Sie hatte zuvor als einzige Deutsche den Titel in der WNBA gewinnen können. Für Fiebich und Sabally bedeutete der Erfolg den glorreichen Abschluss eines höchst erfolgreichen Jahres. Mit der Nationalmannschaft hatten sie sich zunächst unerwartet für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert und dort das Viertelfinale erreicht.

Für WNBA-Gründungsmitglied New York war es der erste Titelgewinn. In der Vorsaison hatte Liberty die Finalserie gegen die Las Vegas Aces noch 1:3 verloren.