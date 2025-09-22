Platztausch mit Scariolo: Mateo übernimmt Spanien

Nach dem Rückzug von Erfolgstrainer Sergio Scariolo übernimmt Chus Mateo die spanische Basketball-Nationalmannschaft und tauscht mit dem Italiener den Posten. Bis zum Ende der vergangenen Saison war Mateo Chefcoach von Real Madrid, dort übernimmt nun Scariolo. Das hatten die Königlichen bereits Anfang Juli bekannt gegeben.

Scariolo hatte vor der abgelaufenen EM mitgeteilt, dass für ihn nach dem Turnier Schluss ist. Bei der EuroBasket scheiterte der Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase.

Unter der Regie des 64-Jährigen holte Spanien 2019 in China den Weltmeistertitel, hinzu kam viermal EM-Gold, zuletzt 2022 in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in London 2012 gewannen die Spanier Silber, in Rio de Janeiro 2016 Bronze. Mateo (56) erhält vom Verband FEB einen Vierjahresvertrag bis 2029.