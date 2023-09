"Die Besten 2023": Basketballer gewinnen Sportlerwahl

Anzeige

Die Basketball-Weltmeister von Manila sind von den Athleten der Deutschen Sporthilfe als "Die Besten 2023" ausgezeichnet worden. Geehrt wurde die Mannschaft bei der feierlichen Abschluss-Gala des Sporthilfe Club der Besten 2023 im Aldiana Club Calabria in Italien. Die Wahl wurde unter den insgesamt 4000 von der Sporthilfe geförderten Sportlerinnen und Sportlern durchgeführt.

Die Basketballer, deren Co-Kapitän Johannes Voigtmann bei der Ehrung am Freitagabend live aus Mailand zugeschaltet war, folgen auf die Doppel-Olympiasieger aus dem Bobteam Francesco Friedrich, das die renommierte Wahl im Vorjahr gewonnen hatte.

Bei der Abstimmung setzte sich die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert gegen vier weitere Weltmeister durch: Gemeinsame Zweite wurden Schwimmerin Leonie Beck, die Hockey-Nationalmannschaft der Männer, Sportgymnastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler.

"Die Auszeichnung ist für uns eine riesige Ehre, weil sie von denen kommt, die selbst extrem erfolgreich sind und am besten wissen, was unser Weltmeistertitel bedeutet", sagte Voigtmann in seinen Grußworten. Von seinen Teamkollegen richtete er eine ganz besondere Botschaft aus: "Wir hätten sehr gerne schon in diesem Jahr gemeinsam mit euch gefeiert. Aber wenn wir unser Ziel bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr erreichen, dann sehen wir uns beim Sporthilfe Club der Besten 2024."