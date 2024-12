"Ein harter Monat": Alba verliert auch zum Jahresabschluss

Der deutsche Vizemeister Alba Berlin nimmt seine bemerkenswerte Krise ohne Zeichen der Besserung mit ins neue Jahr. Das Team aus der Hauptstadt verlor am Silvestertag auch sein Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Rostock Seawolves deutlich mit 85:96 (47:43), im zwölften Saisonspiel der Basketball Bundesliga (BBL) war es die achte Niederlage für Alba.

Der tief gefallene EuroLeague-Teilnehmer begeht den Jahreswechsel damit als Tabellen-15. und verliert nicht nur die direkten Play-off-Plätze (Top 6) zunehmend aus dem Blick. Auch für den Umweg über die Play-Ins (Top 10) braucht Berlin im neuen Jahr zunächst eine kleine Siegesserie.

"Das war ein harter Monat", sagte Berlins Matt Thomas bei Dyn: "Wir müssen viel besser auftreten, wenn wir Spiele gewinnen wollen. Und wir müssen über 40 Minuten überzeugen, das schaffen wir schon in der gesamten Saison nicht."

Der Isländer Martin Hermannsson war mit 25 Punkten bester Werfer für die Gastgeber, der herausragende Mann spielte allerdings für den Gegner: US-Guard Bryce Hamilton führte Rostock mit 37 Punkten zum sechsten Saisonsieg, er sorgte damit für einen Klub-Rekord in der BBL.

Für Alba war es in den vergangenen neun Pflichtspielen die achte Pleite, auf das Team warten im neuen Jahr nun gleich schwere Aufgaben. Bereits am kommenden Donnerstag steht das EuroLeague-Heimspiel gegen Tabellenführer AS Monaco an, am Sonntag kommt dann der deutsche Meister und BBL-Spitzenreiter Bayern München nach Berlin.