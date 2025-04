"Inakzeptabel": Deen kehrt unentschuldigt in die USA zurück

Wenige Tage nach seinem Transfer zu den Frankfurt Skyliners ist Duke Deen ohne das Wissen des Basketball-Bundesligisten in die USA zurückgekehrt. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, fehlte der 23-Jährige am Donnerstag bei einem Gesprächstermin und beim Training unentschuldigt. Sein Berater habe anschließend mitgeteilt, dass sich Deen bereits auf dem Weg in seine Heimat befinde.