"Medaille gewinnen": Sabally mit großen Zielen zu Olympia

Starspielerin Satou Sabally (25) ist sich ihrer Rolle als Anführerin der deutschen Basketball-Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris bewusst. "Ich bin eine der besten Spielerinnen auf der Welt. Natürlich kann das einen Unterschied machen. Ich weiß, dass ich mit 100 Prozent ins Turnier gehen werde. Und Druck für mehr als 100 Prozent muss ich mir nicht machen," sagte Sabally im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die DBB-Frauen haben sich erstmals für die Sommerspiele und qualifiziert bekommen es in der Olympia-Vorrunde in Lille mit den USA, Japan und Belgien zu tun. "Ich gehe in dieses Turnier, um eine Medaille zu gewinnen. Aber das geht Schritt für Schritt", sagte Sabally, die in der WNBA für die Dallas Wings spielt und bei der EM im Vorjahr (sechster Platz) nicht dabei war.

In Dallas holt sie sich gerne Tipps der deutschen Ikone Dirk Nowitzki ab. "Wir tauschen uns schon aus. Dirk war letztes Jahr auch bei einem unserer Play-off-Spiele. Das war sehr cool, dass er uns da unterstützt hat. So jemanden wie ihn in der Ecke zu haben und ihn als Mentor zu sehen, ist sehr besonders", sagte Sabally.