"Riesenschritt gemacht": DBB-Team nach Kraftakt zufrieden

Nach ihrem gelungenen Kraftakt zum Jahresabschluss schrieben die deutschen Basketballerinnen bei bester Laune noch fleißig Autogramme für den euphorisierten Anhang. Mit personellen Problemen in das EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien gegangen, herrschte nach dem 74:67-Erfolg in Wetzlar der Stolz auf die gezeigte Leistung.

"Wir haben diese Woche einen Riesenschritt gemacht", sagte Nationalspielerin Luisa Geiselsöder bei MagentaSport: "Uns fehlten sehr wichtige Spielerinnen. Dass wir trotzdem zwei Siege geholt haben, dass wir trotzdem so spielen, wie wir spielen - das bedeutet sehr viel."

Nur drei Tage nach dem 79:76 gegen Griechenland überzeugten die deutschen Frauen auch in der intensiven Begegnung mit den Tschechinnen - und das alles ohne die WNBA-Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally, der kranken Satou Sabally und der am Sprunggelenk verletzten Alexis Peterson. "Es ist cool, weil wir zeigen, dass wir auch eine Bank haben", sagte Geiselsöder: "Das ist ein Statement."

Nach dem überaus erfolgreichen Jahr 2024 inklusive Olympia-Viertelfinale in Paris geht es für die deutschen Frauen nun im Frühjahr in der EM-Qualifikation weiter. Am 6. Februar reist das Team nach Italien, drei Tage später folgt der Abschluss in Griechenland.