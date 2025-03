"Risiko" kostet Bayern die Spitze: "Niederlage ist hart"

Mit Blick auf die EuroLeague schonte Gordon Herbert beim FC Bayern einige Spieler, nun ist die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) futsch. "Wir sind personell ein Risiko eingegangen", gab der Trainer nach dem 68:69 (37:36) bei den Bamberg Baskets zu, "aber wir müssen eben auch den anderen Jungs eine Chance geben zu spielen."

Neben den Verletzten Devin Booker und Oscar da Silva ließ der Kanadier auch Topscorer Carsen Edwards, Kapitän Vladimir Lucic sowie Shabazz Napier zu Hause. Beinahe hätte es für die Münchner dennoch zum Sieg gereicht, doch Ibrahim Watson-Boye hatte etwas dagegen. Der beste Werfer des Pokalfinalisten Bamberg traf erst per Dreier zum 69:68 und holte dann kurz vor Schluss ein Foul raus. Der Forward (16 Punkte) setzte seinen zweiten Freiwurf daneben, damit die Bayern keine gute Wurfchance mehr bekommen - es funktionierte.

"Die Niederlage ist hart", sagt Herbert, seine Profis hätten "gut zusammengespielt – sie konnten aber einfach ihre Würfe nicht treffen. Es ist eine Niederlage herausgekommen, trotzdem bin ich stolz auf die Jungs." Weltmeister Niels Giffey gab sich selbstkritisch: "Es kam auf die letzten zwei, drei Possessions an, und da haben wir - und ganz besonders ich - zweimal einen ganz schlechten Job gemacht. Und dann verlierst du das dann hier auswärts, das nervt."

Der Meister liegt in der Tabelle nun hinter ratiopharm Ulm. Beide Teams stehen bei 15:6-Siegen, doch der neue Spitzenreiter hat die bessere Punktedifferenz. Am Montag kommt es in München zum direkten Duell.

Am Freitagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) geht es für die Bayern zunächst in der EuroLeague weiter. Im Heimspiel gegen Anadolu Istanbul soll der nächste Schritt Richtung Viertelfinale gelingen.