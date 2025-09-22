Rekord: Wilson zum vierten Mal WNBA-MVP

Basketballstar A'ja Wilson ist zum vierten Mal als wertvollste Spielerin (MVP) der US-Profiliga WNBA ausgezeichnet worden und hat damit für einen Rekord gesorgt. Nach 2020, 2022 und 2024 gewann die 29-Jährige von den Las Vegas Aces die Wahl erneut, Wilson setzte sich mit 657 Punkten vor Napheesa Collier (Minnesota Lynx/534) durch.

Je dreimal hatten in ihrer Karriere Sheryl Swoopes, Lisa Leslie und Lauren Jackson die Auszeichnung geholt. Bereits am Freitag erhielt Wilson die Trophäe im Training von WNBA-Commissioner Cathy Engelbert und ihrem Lebenspartner Bam Adebayo, der in der NBA für Miami Heat spielt.

Wilson, zweimalige Olympiasiegerin mit den USA und MVP der Sommerspiele in Paris 2024, kam in der Hauptrunde im Schnitt auf 23,4 Punkte, 10,2 Rebounds und 3,1 Assists. Im ersten Play-off-Halbfinale zog sie mit Las Vegas am Sonntag trotz eines Double-Double (16 Punkte, 13 Rebounds) überraschend gegen Indiana Fever den Kürzeren (73:89).

In ihrer erfolgreichen Karriere mit zwei WNBA-Titeln (2022, 2023) hat sich Wilson reihenweise Preise abgeholt. Der siebenmalige All-Star feierte unter anderem zweimal WM-Gold, war MVP der WNBA-Finals 2023 und dreimal beste Verteidigerin der Saison (2022, 2023, 2025).