Rekordabend: Bonner "Scharfschützen" lassen Dreier regnen

Die Telekom Baskets Bonn haben angeführt von "Scharfschütze" Darius McGhee der Basketball-Bundesliga einen Rekordabend beschert. Die Rheinländer trafen am Samstag beim 123:88 bei den Niners Chemnitz 24 ihrer 36 Würfe von der Dreierlinie und damit so oft wie nie ein Team zuvor in der BBL. McGhee traf zwölfmal aus der Distanz, auch er sorgte für eine Liga-Bestmarke in einem Spiel ohne Verlängerung.