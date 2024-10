Rollstuhlbasketball: Erfolgstrainer Engel tritt zurück

Die deutschen Rollstuhlbasketballer verlieren nach ihrem Bronze-Coup von Paris Erfolgscoach Michael Engel. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Freitag überraschend mitteilte, lege der 40-Jährige auf eigenen Wunsch Ende November das Bundestraineramt nieder. Er hatte den Posten erst im Dezember 2023 von Nicolai Zeltinger übernommen. Unter Engel qualifizierte sich Deutschland beim letzten Qualifikationsturnier überzeugend für die Paralympics und holte sich dort mit einem Erfolg im kleinen Finale die erste Medaille seit 32 Jahren.

"Diese Entscheidung war die schwerste, die ich in meinem bisherigen Leben treffen musste. Denn auf diesem Level mit so vielen großartigen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, ist ein absolutes Geschenk", sagte Engel. Er sei allerdings "All in gegangen, das hat die Aufgabe verlangt und das habe ich von mir selbst tagtäglich erwartet". Dies sei zulasten anderer wichtiger Bereiche seines Lebens gegangen. "Es ist daher eine Entscheidung für die anderen Herzens-Themen und nicht gegen die Nationalmannschaft."

Dem Rollstuhlbasketball werde er nicht komplett den Rücken kehren. "Nach Abschied ist mir noch lange nicht zu Mute", betonte Engel. Er wolle "auch in Zukunft den deutschen Rollstuhlbasketball mit meiner Passion für die Nachwuchsarbeit und den Leistungssport unterstützen". Auf dem Weg nach Los Angeles 2028 will der DBS in den kommenden Wochen einen neuen Bundestrainer präsentieren.