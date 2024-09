Rollstuhlbasketballerinnen spielen um Platz fünf

Anzeige

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben sich bei den Paralympics in Paris schnell rehabilitiert. Das Team um Mareike Miller gewann nicht einmal einen Tag nach dem krachenden Viertelfinal-Aus am Mittwochabend gegen Kanada (53:71) ihr erstes Platzierungsspiel gegen Spanien mit 51:45 (26:24). Damit spielt die deutsche Mannschaft am Samstag (19.15 Uhr) gegen Großbritannien um Platz fünf.

Wie schon am Vorabend glänzte Miller gegen die Spanierin, mit 23 Punkten und neun Rebounds war sie beste Punktesammlerin ihres Teams. Gegen die Britinnen geht es nun um einen versöhnlichen Abschluss des Turniers, bereits in Tokio hatte die deutsche Auswahl keine Medaille geholt. 2012 in London hatte Deutschland das paralympische Turnier gewonnen und in Rio 2016 sowie Peking 2008 jeweils Silber geholt.