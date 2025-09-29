Sabally führt Phoenix ins WNBA-Finale

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally hat die Phoenix Mercury in der WNBA ins Finale geführt. Die 27-Jährige erzielte beim 86:81 gegen Hauptrundensieger Minnesota Lynx 21 Punkte und war damit beim dritten und entscheidenden Sieg des Außenseiters in der Halbfinalserie (Endstand 3:1) vor 16.919 Zuschauerinnen und Zuschauern zweitbeste Werferin ihres Teams.

Sabally bekommt nun die Chance, ihrer Schwester Nyara (25) zu folgen, die in der vergangenen Saison gemeinsam mit Leonie Fiebich und den New York Liberty den Titel geholt hatte. Im Finale, das über maximal sieben Partien ausgetragen wird, geht es gegen die Las Vegas Aces oder Indiana Fever - in dieser Halbfinalserie glich Indiana mit einem 90:83 zum 2:2 aus.

Phoenix hatte gegen den Favoriten aus Minnesota das erste Spiel verloren, danach folgten drei Siege mit 24, 23 und nun 21 Punkten von Sabally. Deutschlands beste Basketballerin war erst vor der Saison aus Dallas nach Phoenix gewechselt und entwickelte sich dort sofort zur Führungsspielerin. Gemeinsam mit Alyssa Thomas, die am Sonntag 23 Punkte erzielte, trägt sie die Offensive.