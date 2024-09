Sabally und Fiebich starten in die Play-offs

Anzeige

Mit der besten Ausgangsposition und viel Selbstvertrauen nach einer ganz starken regulären Saison starten die Basketball-Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich in die Play-offs der US-Profiliga WNBA. Gegen Atlanta Dream fällt für New York am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) der Startschuss für die heiße Saisonphase.

Hauptrundenprimus New York (32 Siege in 40 Spielen) hat Heimrecht in den entscheidenden Partien der Play-offs. Allerdings muss das Team gleich voll da sein: Das Viertelfinale wird im Modus Best-of-three ausgespielt, nach zwei Niederlagen ist also Schluss. Schlechtes Vorzeichen: Bei Atlanta, Achter der regulären Saison, verlor Vizemeister New York in der Nacht zu Freitag im letzten Spiel der Hauptrunde mit 67:78.

Im Halbfinale würde dann ab dem 29. September nach dem Modus Best-of-five gespielt, ein möglicher Gegner ist Vorjahresmeister Las Vegas Aces. In den ab dem 10. Oktober angesetzten Finals sind ebenfalls drei Siege zum Triumph nötig. Dann könnte es zum Aufeinandertreffen mit Indiana Fever um die Rookie-Sensation Caitlin Clark kommen.

Nyara Saballys ältere Schwester Satou ist indes nicht dabei. Deutschlands Starspielerin beendete mit den Dallas Wings die Saison auf dem elften und damit vorletzten Platz der Zwölferliga. Die Chance auf die Play-offs war bereits vor einigen Wochen dahin. Die 26-Jährige hatte nach langer Verletzungspause erst nach Olympia in die Saison der US-Profiliga eingreifen können.