Sabally verpasst Allstar-Game: "Natürlich enttäuscht"

Eine Knöchelverletzung kostet die Berliner Basketballerin Satou Sabally ihre Teilnahme am Allstar-Game der WNBA. "Leider benötigt mein Körper mehr Zeit zur Erholung und ich bin nicht in der Lage, am Wochenende zu spielen", schrieb die 27-Jährige von Phoenix Mercury bei Instagram. Sabally hatte es in der US-Profiliga zum dritten Mal nach 2021 und 2023 bei der Wahl ins Aufgebot für das Showspiel geschafft, muss nun aber passen.

"Ich bin enttäuscht, natürlich, aber ich will alles tun, um nach der Pause gesund zu sein", so Sabally. Sie werde aber dennoch nach Indianapolis fliegen, um beim "wichtigsten Teil" des Wochenendes dabei zu sein, "dem Kampf um einen fairen und ehrlichen Tarifvertrag". Sabally gehört dem sogenannten "Leadership Committee" der Spielerinnengewerkschaft WNBPA an.

Für das Allstar-Game durften Fans (Anteil: 50 Prozent), Spielerinnen und Medienvertreter (jeweils 25 Prozent) abstimmen. Sabally landete mit 456.025 Fanstimmen auf Platz 14 und hätte in der Startformation gestanden. Sabally, die seit dem 3. Juli nicht mehr gespielt und bereits vier Partien verpasst hat, steht in ihrer ersten Saison für Phoenix bei einem Schnitt von 19,1 Punkten. Hält die deutsche Nationalspielerin bis zum Ende der Hauptrunde diese Zahlen, ist es ein Karrierebestwert. Das diesjährige Allstar-Game findet Samstag im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis statt.