Schröder heiß auf Olympia: "Wird auf jeden Fall geil"

Nach dem Coup bei der Weltmeisterschaft fiebert Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder schon dem nächsten Highlight entgegen. "Das ist im Basketball wirklich das größte Turnier", sagte der Goldmedaillengewinner bei SPOX mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr, "es wird auf jeden Fall geil werden."

Dass er Deutschland in Paris repräsentieren könne, sei "eigentlich mit Worten" nicht zu beschreiben, so der NBA-Profi: "Es ist eines der besten Gefühle, die es gibt, zu relativ normalen Zeiten spielen zu können, wo die Leute wirklich supporten und das sehen können." Die Partien der NBA sind in Deutschland schwierig zu verfolgen, da sie meist in der Nacht stattfinden.

Schröder (Toronto Raptors) hatte bei den Sommerspielen in Peking vor zwei Jahren gefehlt, die Versicherungsanforderungen für den damals vertragslosen Point Guard waren zu hoch. Deshalb freut sich der 30-Jährige besonders auf das Event im nächsten Sommer. "Ich glaube, dass die Olympischen Spiele, weil ich es auch noch nie gemacht habe, nochmal so eine krasse Erfahrung sein werden."

Bei der WM hatte die deutsche Mannschaft die USA im Halbfinale ausgeschaltet. Da dem Gegner damals viele Ausnahmespieler wie LeBron James oder Stephen Curry fehlten, würde ein mögliches Wiedersehen laut Schröder wohl unter anderen Vorzeichen stattfinden. "Man muss realistisch sein", sagte der Braunschweiger, "wenn die ganzen NBA-Stars aus den USA kommen sollten, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Aber, hoffen wir, dass wir die dann erst im Finale, wenn es so weit geht, kriegen."