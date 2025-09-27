Schröder sieht deutliche Heimniederlage der Löwen Braunschweig

Basketball-Europameister Dennis Schröder hat "seinen" Löwen Braunschweig als Zuschauer zum Saisonstart kein Glück gebracht. Der Nationalmannschaftskapitän, seit 2020 alleiniger Gesellschafter des Klubs aus seiner Heimatstadt, sah am Samstag eine deutliche 75:98 (42:46)-Niederlage der Niedersachsen gegen die Bamberg Baskets. Demarcus Demonia war am 1. Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) mit 21 Punkten und zehn Rebounds der Matchwinner für die Gäste.

Schröder verfolgte das Spiel zusammen mit seiner Familie in der ersten Reihe und fieberte gestenreich mit. Am Freitag war seine alte Schulsporthalle in Braunschweig nach ihm benannt worden, bei einem feierlichen Empfang hatte er sich emotional gezeigt. Mit der DBB-Auswahl hatte der Weltmeister vor rund zwei Wochen in Riga den EM-Titel gewonnen.

Rasta Vechta setzte sich zum Start mit 86:76 (36:39) gegen MLP Academics Heidelberg durch.