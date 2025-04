Schröder und Co. weiter bei Magenta - neuer Free-TV-Deal

Die Telekom hat sich weitere Medienrechte im Basketball gesichert: So werden Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und Co. bis 2029 weiterhin bei MagentaSport und Magenta TV zu sehen sein. Konkret geht es um einen Vierjahresvertrag für alle Wettbewerbe der International Basketball Federation (FIBA) im Pay Bereich - darunter fallen unter anderem auch alle Live-Spiele der Heim-WM 2026 der Frauen und die WM 2027 der Männer in Katar.

Für das Free-TV sicherte sich ProSiebenSat.1 die Rechte für die Partien mit deutscher Beteiligung bei diesen beiden Turnieren, das Unternehmen schloss mit der FIBA dazu einen "langfristigen Vertrag", wie es hieß. "Weltmeister, 3x3-Olympiasieger, sieben deutsche Profis in der NBA, Franz Wagner und Satou Sabally gefeierte Superstars in den USA – so erfolgreich war der deutsche Basketball noch nie. Die Basketball-Community in Deutschland wächst und wächst. Dass wir ab 2026 mit unserem ran Basketball-Team beide Nationalmannschaften, Frauen wie Männer, begleiten werden, ist ein perfekter Wurf", sagte Gernot Bauer, Sportchef bei ProSiebenSat.1.

"Wir setzen eine sehr gute, kontinuierliche Zusammenarbeit seit 2015 mit der FIBA und einem noch größeren Rechte-Paket fort. In diesen zehn Jahren wurde das Live-Angebot inhaltlich bei MagentaSport und MagentaTV so gut weiterentwickelt, dass Basketball auch in Deutschland sehr viel beliebter geworden ist", sagte Dorothea Jacob von MagentaTV: "Die neue Vereinbarung bis 2029 schafft ein hohes Maß an Verlässlichkeit für unsere Partner, den Deutschen Basketball Bund, für die Fans und die Zuschauer".

Das Rechtepaket beinhaltet konkret alle Spiele der Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sowie der deutschen Nationalmannschaften in den olympischen Qualifikationsturnieren der Männer und Frauen, hinzu kommen noch die Junioren-Weltmeisterschaften.

Die Rechte an der anstehenden EM der Männer (27. August bis 14. September), bei der Deutschland als Weltmeister zu den Mitfavoriten gehört, hatte sich die Telekom bereits zuvor gesichert. Auch die EM der Frauen im Sommer, bei der das deutsche Team ihre Vorrunde in Hamburg bestreiten wird, laufen bei MagentaSport und MagentaTV.