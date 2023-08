Schröder zu Achillessehnenproblemen: "Alles gut"

Anzeige

Kapitän Dennis Schröder geht mit den deutschen Basketballern ohne Verletzungssorgen am Wochenende in den Supercup in Hamburg. "Alles gut", antwortete der NBA-Profi aus Braunschweig beim Medientraining am Freitag auf die Frage nach seinen jüngsten Achillessehnenproblemen. Er sei "schon beim letzten Spiel" bei 100 Prozent gewesen. Am Mittwoch hatte das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) Kanada in Berlin geschlagen (86:81).

Beim Viererturnier im Norden, Fortsetzung der WM-Vorbereitung, liege der "Fokus auf Defense". Es gehe darum "besser zu werden als Team. Wenn wir in der Offensive und Defensive stark spielen, gehen wir einen Schritt nach vorn", sagte Schröder. Am Samstag (18.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) geht es im Halbfinale gegen China. Mögliche Gegner im Finale oder kleinen Finale am Sonntag sind Kanada und Neuseeland.

Bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) will Schröder "von Spiel zu Spiel denken. Wenn wir 100 Prozent geben, können wir gut sein. Wir haben eine starke Gruppe, aber wir haben auch eine starke Mannschaft."