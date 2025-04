Später K.o. in Würzburg: Siegesserie von Alba gerissen

Alba Berlin hat bei seiner Aufholjagd in der Basketball Bundesliga (BBL) nach vier Siegen in Serie einen Rückschlag erlitten und muss wieder etwas mehr um das Play-off-Ticket bangen. Bei den FIT/One Würzburg Baskets unterlag das Team von Trainer Pedro Calles am Mittwochabend in letzter Sekunde 69:70 (35:39), mit 15 Siegen und jetzt 14 Niederlagen ist Alba in der Tabelle weiter Zehnter. Würzburg (16:12) sprang auf Rang fünf.

Sechs Teams erreichen am Ende der Hauptrunde direkt das Viertelfinale, vier weitere spielen im Play-in-Turnier um die restlichen zwei Play-off-Plätze. Nach oben ist noch einiges möglich, Alba hat genauso viele Siege auf dem Konto wie der Tabellensiebte Chemnitz, der Achte Hamburg und der Neunte Weißenfels (alle 15:12).

Wie im Hinspiel vor vier Wochen, das Würzburg nach einem 11:0-Lauf in der Schlussphase 84:80 gewonnen hatte, ging es eng zu. Im letzten Viertel wechselte die Führung mehrfach hin und her, Yanni Wetzell glich 20 Sekunden vor dem Ende per Freiwurf für Alba zum 69:69 aus. Für den Sieg sorgte eine Sekunde vor Schluss Davion Mintz mit einem Treffer an der Freiwurflinie.