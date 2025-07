Spaniens Erfolgscoach Scariolo übernimmt Real

Wie erwartet übernimmt Spaniens Basketball-Nationalcoach Sergio Scariolo zur neuen Saison den Spitzenklub Real Madrid. Der Italiener erhält beim Rekordmeister einen Dreijahresvertrag, das gaben die Königlichen am Donnerstag bekannt. Zuvor hatte Real mitgeteilt, dass Chus Mateo gehen muss.

Scariolo hatte erst am Mittwoch öffentlich gemacht, dass er nach der EM (27. August bis 14. September) seinen Posten als Nationaltrainer räumen wird. Unter der Regie des 64-Jährigen holte Spanien 2019 in China den Weltmeistertitel, hinzu kam viermal EM-Gold, zuletzt 2022 in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in London 2012 gewannen die Spanier Silber, in Rio de Janeiro 2016 Bronze.

Scariolo, der bereits von 1999 bis 2002 für Madrid gearbeitet hat, hatte 2019 mit den Toronto Raptors als Assistenzcoach von Nick Nurse den NBA-Titel geholt.