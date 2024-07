Telekom Baskets Bonn präsentieren neues Logo

Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn geht mit einem frischen Logo in die neue Saison. Am Montag präsentierte der Champions-League-Sieger von 2023 zur 30. Spielzeit seit Vereinsgründung sein modernisiertes Emblem. Im Zentrum steht weiterhin der charakteristische "Jumpman", gemeinsam mit dem Klubnamen in Magenta und Weiß prangt er prägnant auf schwarzem Grund. Einzig das Gründungsjahr 1995 ist in Cyan gehalten.