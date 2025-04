Überragender Thomas: Alba zurück im Play-off-Rennen

Alba Berlin hat sich mit dem dritten Ligasieg in Folge endgültig im Play-off-Rennen der Basketball Bundesliga (BBL) zurückgemeldet. Angeführt vom bärenstarken Matt Thomas gewann der frühere Serienmeister nach den Erfolgen gegen Rasta Vechta und die MHP Riesen Ludwigsburg am Mittwochabend mit 102:88 (52:41) gegen die Telekom Baskets Bonn und kletterte auf Platz zehn.

Dort sind die Berliner punktgleich mit Vechta, stehen aber fünf Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses vor den Niedersachsen auf dem letzten Startplatz für die Play-Ins. Auch die direkten Play-off-Plätze sind nicht weit entfernt.

Gegen Bonn überragte der US-Amerikaner Thomas mit einem Karrierebestwert von 34 Punkten. "Ich muss definitiv etwas für das Team mitbringen in dieser Woche", sagte der 30-Jährige am Dyn-Mikrofon: "Wir müssen uns weiter verbessern. Hoffentlich können wir zum Ende der Saison ein Momentum entwickeln und in die Play-offs einziehen." Es ist erst das zweite Mal, dass Berlin in der laufenden Spielzeit drei Ligaspiele in Folge gewinnt.

Im Parallelspiel bezwangen die MLP Academics Heidelberg die Niners Chemnitz mit 81:66 (42:50) und zogen in der Tabelle an den Sachsen vorbei auf Platz drei. Beide Teams bleiben auf Play-off-Kurs.