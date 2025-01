Vertrag bis Saisonende: Alba holt Kessens in die BBL zurück

In seiner Krise hat sich Alba Berlin mit Michael Kessens verstärkt und den deutschen "Big Man" in die Basketball Bundesliga (BBL) zurückgeholt. Der 33-Jährige kommt von EuroLeague-Konkurrent Paris Basketball, der viermalige Nationalspieler hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben.

Kessens war im Sommer 2023 nach dem sensationellen Titelgewinn mit den Telekom Baskets Bonn in der Champions League nach Frankreich gegangen. Mit Paris gewann der Center 2024 den EuroCup und den französischen Pokal.

"Wir sind glücklich, dass wir mit Michael einen Spieler verpflichten konnten, der mit seinen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Philosophie passt. Während seiner Zeit in Bonn und Paris hat er einige beeindruckende Teamerfolge erzielt", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: "Deshalb sind wir überzeugt davon, dass er uns in der weiteren BBL-Saison helfen wird. Wir hoffen, dass er sich so schnell wie möglich ins Team integrieren kann."

Der in Genf/Schweiz geborene Kessens kann wegen der Wechselbestimmungen der EuroLeague in dieser Spielzeit nur in der Bundesliga für den Tabellen-15. Berlin auflaufen.