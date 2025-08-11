Vom College: Braunschweig verpflichtet N'Guessan

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den niederländischen Nationalspieler David N'Guessan verpflichtet. Der 25 Jahre alte und 2,06 Meter große Center kommt von der University of Kansas State und erhält einen Zweijahresvertrag.

"Er spielt mit unglaublicher Energie, ist sehr schnell, aber auch ein Kämpfer", sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann. "David bringt bereits gute Voraussetzungen mit, um ein Leistungsträger in der BBL zu werden. Aber er wird sich hier nach fünf College-Jahren erst an das physische Spiel unter den Körben gewöhnen müssen."