Vom US-College: MBC verpflichtet Miller

Der Syntainics MBC hat sich für die Rückrunde in der Basketball Bundesliga (BBL) die Dienste des US-Amerikaners Hysier Miller gesichert. Dies teilte der Klub am Montag mit. Der 22 Jahre alte Guard kommt von der Temple University nach Weißenfels, sein Vertrag bis Saisonende beinhaltet eine dreiwöchige Probezeit.

"Wir wollten unserem Kader mehr Tiefe verleihen, um intensiveren Basketball zu spielen", sagte Headcoach Janis Gailitis. Für Miller werde es "eine Umstellung auf Profibasketball und auf die europäische Kultur werden", fügte Gailitis an: "Aber er sprüht vor Motivation."

Miller verbrachte drei Jahre im Team der renommierten Temple University in seiner Heimatstadt Philadelphia/Pennsylvania. In der vergangenen Saison der College-Meisterschaft kam er in allen 36 Spielen zum Einsatz und war mit durchschnittlich 15,9 Punkten Topscorer seines Teams.