Vor Play-in-Turnier: Bayern mit gelungener Generalprobe

Die Basketballer von Bayern München haben vor dem Play-in-Turnier der EuroLeague eine erfolgreiche Generalprobe gefeiert. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Gordon Herbert setzte sich in der Bundesliga 94:83 (54:42) bei den EWE Baskets Oldenburg durch und sammelte damit Selbstvertrauen für die internationale Bühne. Am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) trifft München auf Roter Stern Belgrad, der Gewinner zieht in das Entscheidungsspiel um den Einzug in das Viertelfinale ein.

Sollte München am Dienstag gegen Belgrad gewinnen, würde am Freitag dann der Verlierer des Duells zwischen Real Madrid und Paris Basketball warten. Der Gewinner dieses Duells sichert sich das letzte Ticket für die Play-offs, wo es im Best-of-five-Modus um die Teilnahme am diesjährigen Final Four in Abu Dhabi (23. bis. 25. Mai) geht.

In der BBL-Tabelle liegt München nach dem 20. Sieg im 27. Spiel weiter an der Tabellenspitze. Bester Werfer der Bayern war Weltmeister Andreas Obst mit 17 Zählern, bei Oldenburg überzeugte Justin Jaworski mit 26 Punkten.

Der frühere Serienmeister Alba Berlin fuhr den zweiten Ligasieg in Folge ein und verbesserte seine Chance auf den Einzug ins Play-in-Turnier. Die Hauptstädter setzten sich nach einer starken ersten Halbzeit mit 79:63 (46:28) bei den MHP Riesen Ludwigsburg durch. Nach dem 13. Saisonsieg im 26. Spiel ist auch die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale weiter möglich.