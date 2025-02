Weltmeister Theis für EM-Quali nachnominiert

Der Abschied von Weltmeister Daniel Theis aus der NBA ist eine gute Nachricht für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Der Center kehrt in der EM-Qualifikation ins DBB-Team zurück und gehört damit erstmals seit dem verlorenen Spiel um Olympia-Bronze gegen Serbien im August 2024 wieder zum Aufgebot.

Bundestrainer Alex Mumbru nominierte Theis, dessen Wechsel zu EuroLeague-Team AS Monaco noch nicht offiziell ist, für die Begegnung am 23. Februar 2025 in Bamberg gegen Bulgarien (17.30 Uhr/beides MagentaSport) nach. Für das weitere Spiel der entscheiden EM-Qualifikationsphase am 20. Februar (19.00 Uhr) in Podgorica gegen Montenegro ist Theis indessen nicht berufen worden. Neben Theis wurde auch Christian Sengfelder (JDA Dijon) nachträglich nominiert.

Theis, der seit 2017 in der NBA gespielt hatte, war zuletzt von den New Orleans Pelicans zu Oklahoma City Thunder getradet worden, OKC hatte ihn aber sogleich entlassen. Fachmedien zufolge soll sich Theis aber trotz des losen Interesse andere NBA-Teams für einen Abschied aus Nordamerika und ein Engagement in Monaco entschieden haben.