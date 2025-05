Weltmeistertrainer Herbert übernimmt 2026 Kanadas Basketballer

Gordon Herbert zieht es nach dem WM-Coup mit Deutschland zurück auf die Trainerbank einer Basketball-Nationalmannschaft. Wie der kanadische Verband am Donnerstag mitteilte, wird der 66-Jährige im Sommer 2026 die Verantwortung für die Auswahl seines Heimatlands übernehmen. Dann läuft Herberts Vertrag bei Bayern München aus, vom deutschen Meister gab es zunächst keine Stellungnahme.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt und freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Heimatland zu trainieren", wurde Herbert in der Verbandsmitteilung zitiert: "Canada Basketball hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, die Talentdichte im Programm ist so hoch wie nirgendwo sonst."

Herbert soll Kanada bei der WM 2027 in Katar sowie bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu weiteren Höhen führen. Das Team um NBA-Superstar Shai Gilgeous-Alexander gewann beim deutschen WM-Triumph 2023 auf den Philippinen die Bronzemedaille und gilt als hochveranlagt.

Herbert war von 2001 bis 2002 Assistenztrainer der Kanadier, 2018 kehrte er an die Seitenlinie zurück und begleitete das Team durch mehrere Qualifikationsphasen zur Weltmeisterschaft sowie beim Olympia-Qualifikationsturnier 2021.

Von 2021 bis 2024 trainierte Herbert das DBB-Team. Auf Bronze bei der Heim-EM 2022 folgte im Jahr darauf der sensationelle WM-Titel, zum Abschluss seiner Ägide belegte Deutschland bei Olympia 2024 in Paris den vierten Platz.

Bayern München hatte erst am Mittwoch mitgeteilt, dass Geschäftsführer Marko Pesic beim BBL-Tabellenführer auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres abtreten wird.