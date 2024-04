Wie der Weltmeister: Auch DBB-Frauen testen gegen USA

Anzeige

Doppelpack an der Themse: Einen Tag nach den Weltmeistern um Kapitän Dennis Schröder treten im Rahmen der Olympia-Vorbereitung auch die deutschen Basketballerinnen in London gegen die USA an. Die Frauen spielen am 23. Juli in der O2-Arena gegen den Rekord-Weltmeister und -Olympiasieger, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag bekannt. Die Männer fordern die NBA-Stars 24 Stunden zuvor an gleicher Stelle.

"Wir freuen uns auf die Gelegenheit, vor den Olympischen Spielen gegen die USA anzutreten. Unser Team hat im letzten Jahr einen rasanten Aufstieg hingelegt. Gegen das beste Team der Welt anzutreten, ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Wachstum", sagte die kanadische Bundestrainerin Lisa Thomaidis.

Die DBB-Frauen um WNBA-Star Satou Sabally (Dallas Wings) haben sich erstmals für Sommerspiele qualifiziert und bekommen es in der Olympia-Vorrunde in Lille erneut mit den USA zu tun. Die anderen Gegner in der Gruppe C heißen Japan und Belgien.

Das deutsche Team ist noch ohne Sieg gegen die USA. Seit der ersten Partie 1965 in Heidelberg gab es für die Frauen insgesamt sieben Niederlagen. Es kommt in Großbritannien zum ersten Duell seit 1997.