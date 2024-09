WNBA: Fiebich und Sabally als Erste in die Play-offs

Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally von New York Liberty haben sich die bestmögliche Ausgangslage für die Play-offs in der WNBA erspielt. Durch einen 87:71 gegen die Washington Mystics sicherten sich die Deutschen und ihr Team Platz eins der Hauptrundentabelle. Damit besitzt Vize-Meister New York Heimrecht in den Play-offs, die am 22. September starten. Auf wen Fiebich und Sabally treffen werden, steht noch nicht fest.