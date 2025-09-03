WNBA: Fiebich und Sabally mit New York in den Play-offs

Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben mit Titelverteidiger New York Liberty die Play-offs der WNBA erreicht. Trotz einer 58:66-Niederlage bei den Golden State Valkyries ist das Team aus den Top Acht nicht mehr zu verdrängen.

Schützenhilfe leistete dabei Satou Sabally mit den Phoenix Mercury, die sich mit 85:79 gegen Indiana Fever durchsetzten. Der älteren Schwester von Nyara Sabally gelangen dabei 13 Punkte. Auch Phoenix ist die Teilnahme an den Play-offs, die am 14. September beginnen, bereits sicher.

Bei den New Yorkerinnen herrschte derweil trotz der Chance auf die Titelverteidigung Enttäuschung. "Ja, es mag Lichtblicke geben oder was auch immer, aber wir haben noch drei Spiele vor uns und sind nicht da, wo wir sein müssen. Das ist frustrierend, das ist hart", zitierte ESPN Breanna Stewart, die mit 19 Punkten zusammen mit Natasha Cloud beste Scorerin ihres Teams war.

Fiebich kam in knapp 26 Minuten auf lediglich drei Punkte und vier Assists. Nyara Sabally, die zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, fehlte wie die verletzte Schlüsselspielerin Sabrina Ionescu erneut. Mit einer Bilanz von 24 Siegen und 17 Niederlagen liegt New York derzeit in der Liga auf Rang fünf.