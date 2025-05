WNBA: Geiselsöder gibt Debüt für Dallas

Nach ihrem verspäteten Einstieg bei den Dallas Wings hat Rookie Luisa Geiselsöder ihr Debüt in der US-Basketball-Profiliga WNBA gegeben. Die 25-Jährige kam im Spiel bei Connecticut Sun für gut drei Minuten zum Einsatz, die Texanerinnen gewannen 109:87 - es war der erste Saisonsieg nach zuvor vier Niederlagen. Nur Chicago Sky (0:4) und Connecticut (1:5) stehen in der Tabelle schlechter da.

Die deutsche Nationalspielerin Geiselsöder, Olympia-Teilnehmerin in Paris, hatte zuletzt mit Basket Landes den französischen Meistertitel geholt und konnte erst in die USA reisen, als die neue Spielzeit schon begonnen hatte. In Connecticut traf die Center-Spielerin ihren einzigen Wurf und kam auf zwei Punkte. Dallas hatte Geiselsöder bereits im Jahr 2020 an Position 21 gedraftet.

Die Fränkin ist eine von vier deutschen WNBA-Profis. Die Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally spielen weiter für New York Liberty, Satou Sabally für Phoenix Mercury. Zuvor war die Berlinerin fünf Jahre für Dallas aufgelaufen.