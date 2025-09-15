WNBA-Play-offs: Auftaktsieg für Titelverteidiger Liberty

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit Titelverteidiger New York Liberty im deutschen Duell mit Satou Sabally einen Auftaktsieg in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga WNBA gefeiert. Der Meister setzte sich bei Phoenix Mercury mit 76:69 (44:43, 65:65) in der Overtime durch. Fiebichs Teamkollegin Nyara Sabally, die erst vor wenigen Tagen ihr Comeback nach einer Verletzung gefeiert hatte, kam nicht zum Einsatz.

Ihre Schwester Satou konnte die Niederlage von Phoenix mit neun Punkten und acht Rebounds nicht verhindern. Beste Werferin des Hauptrunden-Vierten war Kaleah Copper mit 15 Punkten. Fiebich steuerte für New York, den Fünften der Regular Season, zehn Punkte und sechs Rebounds bei. Überragende Akteurin des Meisters war Natasha Cloud mit 23 Punkten, sechs Rebounds und fünf Assists.

Spiel zwei in der Viertelfinalserie "Best of three" findet in der Nacht auf Donnerstag in New York statt. Hauptrundensieger Minnesota Lynx gewann sein erstes Spiel gegen die Golden State Valkyries 101:72. Atlanta Dream setzte sich 80:68 gegen Indiana Fever durch. Die Las Vegas Aces gewannen gegen Seattle Storm 102:77.