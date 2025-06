WNBA: Rekordsieg für New York Liberty

Siebter Sieg im siebten Spiel, gelungener Start in den Commissioner's Cup, dazu ein Rekord. Für Titelverteidiger New York Liberty läuft es in der neuen WNBA-Saison bislang nahezu perfekt. Das 100:52 über Schlusslicht Connecticut Sun war der höchste Erfolg der Franchise-Geschichte, zur Bestmarke in der US-Basketball-Profiliga reichte es aber nicht. 2017 hatten die Minnesota Lynx gegen Indiana Fever mit 59 Punkten Unterschied gewonnen.