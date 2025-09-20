WNBA: Sabally führt Phoenix ins Halbfinale

Angeführt von Nationalspielerin Satou Sabally hat Phoenix Mercury in der Basketball-Profiliga WNBA das Halbfinale erreicht. Die 27-Jährige gewann mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Arizona das entscheidende dritte Spiel der Erstrundenserie 79:73 (45:41) gegen den Titelverteidiger New York Liberty um ihre Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich.

Satou Sabally glänzte mit 23 Punkten und war damit beste Werferin für Phoenix. Zudem steuerte sie zwölf Rebounds und drei Assists bei. Für New York kam Fiebich auf drei Zähler, drei Rebounds und einen Assist. Nyara Sabally, die erst vor wenigen Tagen ihr Comeback nach einer Verletzung gefeiert hatte, wurde wie bereits im ersten Duell der Serie nicht eingesetzt.

Neben Satou Sabally überragte auch ihre Teamkollegin Alyssa Thomas. Als erste Mercury-Spielerin überhaupt gelang ihr in den Play-offs der WNBA ein Triple-Double aus 20 Punkten und jeweils elf Rebounds und Assists. Für Phoenix geht es im Halbfinale, das nun im Best-of-five-Modus gespielt wird, gegen den Hauptrundenersten Minnesota Lynx. Spiel eins findet bereits am Sonntag (23.00 Uhr MESZ) in Minneapolis statt.

"Wir haben schon ein paar Spiele gegen sie gemacht, waren dabei nie vollzählig", sagte die Berlinerin Sabally zum nächsten Gegner, "wir freuen uns drauf. Ich liebe es, gegen jeden zu kämpfen. Es ist toll, mit Selbstvertrauen und vollem Fokus in die nächste Runde zu gehen."