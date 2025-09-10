WNBA: Sabally gibt Comeback für New York Liberty

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat nach knapp zwei Monaten ihr Comeback in der WNBA gegeben. Beim 75:66-Sieg von New York Liberty gegen die Washington Mystics kam die 25-Jährige, die zuletzt Mitte Juli ein Spiel absolviert hatte, nach überstandenen Knieproblemen etwas mehr als zwei Minuten für den Titelverteidiger zum Einsatz.

Auch Schlüsselspielerin Sabrina Ionescu, die in den vergangenen Wochen aufgrund einer Zehenverletzung hatte pausieren müssen, lief wieder für New York auf und steuerte sechs Punkte bei. Topscorerin war mit 19 Zählern die belgische Nationalspielerin Emma Meesseman, Leonie Fiebich kam in etwas mehr als 23 Minuten auf lediglich drei Punkte.

Für die Play-offs, die am 14. September beginnen, ist New York bereits qualifiziert. Derzeit liegt der Champion auf Rang fünf, Platz vier belegen die Phoenix Mercury um Nyara Saballys ältere Schwester Satou Sabally. Sollte es dabei bleiben, kommt es gleich in der ersten Runde der Play-offs zu einem Familien-Duell.