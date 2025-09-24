WNBA: Sabally und Phoenix gleichen Halbfinalserie aus

Angeführt von Deutschlands Basketball-Star Satou Sabally hat Phoenix Mercury im Kampf um das Finalticket in der WNBA eindrucksvoll zurückgeschlagen. Das Team der Berlinerin drehte im zweiten Halbfinalspiel bei Favorit Minnesota Lynx einen 20-Punkte-Rückstand und gewann letztlich mit 89:83 nach Verlängerung. Sabally war mit 24 Punkten und neun Rebounds beste Werferin ihrer Mannschaft.

"Wir haben Vertrauen in uns, haben uns die ganze Saison über durchgekämpft. Du darfst in einem Basketball-Spiel nicht aufgeben, wenn du zurückliegst", sagte Sabally. Nachdem sie im ersten Spiel all ihre fünf Dreierversuche daneben gesetzt hatte, traf die 27-Jährige diesmal starke fünf von elf Würfen von draußen. In der Best-of-five-Serie steht es nun 1:1, Spiel drei steigt in der Nacht zum Samstag in Phoenix.