WNBA: Saisonende für Topstar Clark

US-Basketballstar Caitlin Clark wird die restliche Saison in der WNBA verletzungsbedingt verpassen. Das teilte die 23-Jährige vom Klub Indiana Fever in den Sozialen Netzwerken mit. Clark, 2024 der Nummer eins Pick im Draft, plagen seit Mitte Juli Probleme an der rechten Leiste.

"Ich habe jeden Tag Stunden im Fitnessstudio verbracht, mit dem einzigen Ziel, wieder auf dem Platz zu stehen. Enttäuscht ist nicht im Ansatz das richtige Wort, um meine Gefühle zu beschreiben", schrieb Clark, die in dieser Saison nur 13 Ligaspiele für Indiana bestritt: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in dieser unsicheren Zeit den Rücken gestärkt haben." Indiana kämpft noch um einen Platz in den Play-offs.

Clark ist das Aushängeschild der Women's National Basketball Association (WNBA). Die 1,83 Meter große Amerikanerin gilt als Gesicht der Liga und eine der besten College-Basketballerinnen der Geschichte. Superstar LeBron James sprach ihr Mut zu: "Ein kleiner Rückschlag für ein großes Comeback. Erhole dich, werde gesund und sei Du", schrieb der Star der Los Angeles Lakers bei Instagram.