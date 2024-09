WNBA: Satou Sabally glänzt und verliert

Anzeige

Satou Sabally hat in der US-Basketball-Profiliga WNBA erneut geglänzt und ist nur knapp an einem Double-Double vorbeigeschrammt. Die deutsche Nationalspielerin kam bei der 109:110-Niederlage ihrer Dallas Wings bei Indiana Fever auf 27 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists. Die Berlinerin sorgte mit Ablauf der Uhr per Dreier für den Endstand.

Sabally punktete in der laufenden Saison nur einmal besser. Ende August hatte die 26-Jährige gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces 28 Punkte für Dallas verbucht, die Wings haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs. Beim Gegner kam Rookie-Sensation Caitlin Clark mit 35 Punkten auf einen Saisonbestwert. Mit nun insgesamt 761 Zählern in 39 Einsätzen übertraf sie Seimone Augustus (744), die bislang als Neuling am erfolgreichsten gewesen war.

Saballys jüngere Schwester Nyara und Leonie Fiebich unterlagen mit Spitzenreiter New York Liberty dem Tabellenzweiten Minnesota Lynx 79:88. Sabally verbuchte neun Punkte, ihre Nationalmannschaftskollegin Fiebich ging leer aus.

Starspielerin A'ja Wilson durchbrach beim 84:71-Erfolg der Aces über Connecticut Sun als erste WNBA-Spielerin die 1000-Punkte-Marke in einer Saison.