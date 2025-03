WNBA: Stewart bleibt bei Meister New York Liberty

Starspielerin Breanna Stewart will den Titelgewinn in der WNBA mit New York Liberty wiederholen. Wie die Franchise am Samstag bekannt gab, hat die zweimalige wertvollste Spielerin der besten Frauen-Basketballliga der Welt einen neuen Vertrag beim amtierenden Meister unterzeichnet. In der abgelaufenen Saison hatte Stewart an der Seite der deutschen Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally den Titel erstmals in den Big Apple geholt.

"Stewie zurück zu den Liberty zu holen, war unsere oberste Priorität in dieser Offseason", sagte New Yorks General Manager Jonathan Kolb: "Ihr Einfluss auf und neben dem Spielfeld ist unermesslich – sie ist nicht nur eine der besten und erfolgreichsten Spielerinnen der Welt, sondern auch eine Führungspersönlichkeit."

Flügelspielerin Stewart erzielte in ihren zwei Saisons in New York durchschnittlich 21,8 Punkte und 8,9 Rebounds. Die 30-Jährige unterzog sich Anfang des Monats einer arthroskopischen Operation am rechten Meniskus, soll aber bald wieder fit sein. New York Liberty startet am 17. Mai gegen die Las Vegas Aces in die neue WNBA-Saison.